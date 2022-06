Efectivos de la Comisaría Segunda de José C. Paz trabajan buscando a los responsables y la causa por “Robo calificado” quedó a cargo de la fiscalía descentralizada del distrito.

El hecho tuvo lugar durante la noche del miércoles, cuando la familia, compuesta por una pareja y su hijo, llegaban a bordo de un Volkswagen Suran a su domicilio de la calle Albert Einstein al 1500, entre Montes de Oca y Blandengues, del barrio Alberdi de José C. Paz.

Una familia fue asaltada este jueves en la puerta de su casa de José C. Paz, cuando llegaba a bordo de su auto. Los delincuentes armados se robaron el auto y se dieron a la fuga. En la busqueda de refugio, a la mujer se le cayó su bebé de un año, el que no sufrió heridas.

José C. Paz: Les robaron y escapando de los delincuentes se le cayó el bebé

José C. Paz