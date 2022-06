Asesinan de un escopetazo a un joven en San Martín en un presunto ajuste de cuentas narco

Fuentes policiales no descartan que este homicidio esté ligado a la “guerra por el territorio” que disputan distintas bandas en la zona y en especial mencionaron la rivalidad que hay entre Miguel ‘Mameluco’ Villalba y su hijo Iván ‘el Salvaje’, y Max Ali Alegre, alias ‘Alicho’, todos narcos presos, cuyas diferencias también trascendieron en el marco de la investigación por la cocaína adulterada.

El fiscal visitó esta mañana el Hospital Eva Perón de San Martín para intentar tomarle declaración a Reinoso, el baleado con heridas más leves, con el fin de obtener más información para la investigación, aunque no pudo hablar con él porque estaba sedado.

“Todavía no sabemos bien quién era el blanco principal del ataque. En este tipo de hechos la gente tiene miedo de declarar. Por ahora no descartamos ninguna hipótesis”, confió una de las fuentes consultadas.