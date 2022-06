Juan Andreotti acompañó en un acto a los Bomberos de San Fernando

“Como siempre, estamos bien acompañados por el Municipio y bien equipados, no nos podemos quejar. Seguimos creciendo y siempre agradeciendo a las vecinas y vecinos y al Municipio. Ya estamos cerca del 16 de septiembre, día en el que se cumplirán 5 años de la inauguración del nuevo cuartel”, concluyó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com