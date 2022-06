El programa municipal “Ojos y oídos en alerta” superó los treinta mil vecinos adheridos

Desde el Centro de Monitoreo de Garín, durante las 24 horas, un equipo de operadores del programa desarrolla su trabajo de manera coordinada con el personal de Prevención Comunitaria, Policía, Defensa Civil, y Same, articulando el trabajo, según las situaciones, con Comisaría de la Mujer, Oficina de Atención a la Víctima, Políticas de Género, Niñez y Adolescencia, como así también con Inspección General, Policía Rural, Zoonosis y Atención al Vecino.

