Los créditos productivos del Banco Provincia crecieron 130 por ciento durante los primeros 5 meses del año

La gran demanda de préstamos para inversión está directamente vinculada con la reactivación de la economía luego de la pandemia y, en particular, por las líneas especiales con tasas de 20 a 24 por ciento para la compra de maquinaria agrícola que la banca pública bonaerense ofreció durante Expoagro, en marzo pasado. Mientras que en los primeros 5 meses de 2021 se colocaron 1237 préstamos por 8980 millones de pesos, en 2022 fueron 2298 préstamos por 27 mil 640 millones de pesos, más del triple que el año anterior.

