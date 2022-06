Meca: “Para Massa es prioridad que los ingresos de cada trabajador y trabajadora sean competitivos”

De esta forma, destacó el constante accionar de su líder político por mejorar el salario real y la distribución del ingreso de cada trabajador y trabajadora. En este caso, el espacio impulsó la actualización del mínimo no imponible el Impuesto a las Ganancias, cuya actualización pasa de 225 mil a 280 mil pesos, a partir de junio. “De este modo, 1,2 millones de personas dejan de pagar el tributo”, recalcó Meca.

El concejal de San Isidro y también contador Federico Meca se refirió así al ser consultado sobre la actualización del mínimo no imponible de Ganancias y los proyectos de aumentar el tope de facturación de monotributistas y autónomos impulsado por el líder del Frente Renovador.