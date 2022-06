Juan Andreotti recibió a los ganadores del 2021 de los Juegos Bonaerenses de Cultura

El jefe comunal recibió a Brisa Pigliapoco, medalla de oro en la categoría “Objeto Artístico Sub 15”; Isaías Montero, medalla de plata por su segunda posición en la categoría “Malambo Norteño de Personas con Discapacidad”, y la pareja de Blanca Nunes y Juan Morfino, medalla de bronce por “Tango Tercera Edad”. “Para nosotros, realizar este tipo de encuentros y reconocerlos por su mérito, esfuerzo y creatividad, representándonos de la mejor manera es un pequeño mimo. Es una alegría poder agasajarlos por cómo nos han representado”, expresó el mandatario.

San Fernando homenajeó a los representantes del distrito que participaron en los Juegos Bonaerenses del año 2021 en disciplinas culturales, y obtuvieron medallas por primero, segundo y tercer puesto en distintas categorías. Brisa Abigail Pigliapoco, Isaías Montero y la pareja de Blanca Nunes y Juan Morfino fueron recibidos en el Palacio Municipal por el intendente Juan Andreotti; el director de Cultura y Turismo, Néstor Torchia; y el coordinador general Rodney Rodríguez Núñez.

En la ocasión, el jefe comunal dijo: “Hoy nos reunimos con diferentes vecinas y vecinos del distrito que el año pasado participaron en las competencias de cultura de los Juegos Bonaerenses y obtuvieron medallas. Para nosotros, realizar este tipo de encuentros y reconocerlos por su mérito, esfuerzo y creatividad, representándonos de la mejor manera es un pequeño mimo y un contagio para el resto de los vecinos al comunicar estas acciones, y aparte para convocarlos a que se sigan anotando a los Juegos Bonaerenses. Es una alegría poder recibirlos aquí y agasajarlos por cómo nos han representado en los juegos”.

Brisa Abigail Pigliapoco, de 15 años, alumna del colegio parroquial San Pablo, que obtuvo medalla de oro en la categoría “Objeto Artístico Sub 15”, agregó: “Es un orgullo representar a San Fernando y a mi colegio, y también pertenecer a esta comunidad. Haber ganado y ser felicitada por los logros me llena de felicidad. Realicé una mano en base a la mía propia con muchos materiales. Algunos tienen vergüenza y se guardan su talento, pero la verdad todos merecen verlo. Anótense para participar, porque no pierden nada”.

También se destacó la actuación de Isaías Montero, vecino que obtuvo la medalla de plata por su segunda posición en la categoría “Malambo Norteño de Personas con Discapacidad”.

La pareja de Blanca Nunes y Juan Morfino compitieron en la categoría de “Tango Tercera Edad”. Blanca dijo: “Nos presentamos por Zoom y sacamos la medalla de bronce por el tercer lugar. La verdad que estoy muy orgullosa de representar a San Fernando”. Y su compañero Juan agregó: “Participamos otras veces sin tener la suerte de ganar, y ahora ganamos por Zoom representando a San Fernando, y estamos contentos. Nos recibió el intendente y nos entregó un regalo a cada uno. Estamos agradecidos, y queremos volver a participar nuevamente. Vi muchos y muy buenos bailarines que tiene San Fernando, que no quieren participar por timidez o vergüenza, yo invito a todos a que lo hagan”.