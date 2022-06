Avanza la denuncia contra el censo del año 2010: El fiscal pidió nuevos datos de La Matanza

El fiscal Eduardo Taiano le pidió al director del INDEC, Marco Lavagna, que le informe si ya hay un resultado definitivo o provisorio de la población que tiene La Matanza según el censo que se realizó el 18 de mayo pasado. Con este pedido particular se busca avanzar sobre la causa que señala la posible manipulación del número de habitantes del distrito de la provincia de Buenos Aires durante el censo del año 2010.

