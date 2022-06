Vicente López a la vanguardia de la innovación educativa

Con relación a este último punto, uno de los principales desafíos que tiene el ecosistema educativo por delante es cómo aprovechar las tecnologías adquiridas para trabajar en la presencialidad. En Vicente López, esto no pareciera ser un inconveniente, ya que según Cristina Rodrigues, “desde el comienzo de la gestión estamos trabajando en proyectos TED en general; y en particular, con la plataforma Matific que ya estaba en marcha antes de la llegada de la pandemia”. “Y seguiremos trabajando con estas soluciones, utilizando la misma de forma híbrida, en busca de apoyar y mejorar la práctica docente y la educación de los alumnos”, agrega.

“Dentro de las instituciones educativas, no hay una única forma de implementar-trabajar con nuestra plataforma, sino que es un recurso que puede adaptarse a las características de cada aula y clase, como también a las necesidades de cada docente. Esto permite que todas las escuelas de una comunidad, sin importar la disparidad de recursos, encuentren cómo trabajar con nuestra solución”, agrega Nicolás Falus, Business Development Manager Matific.

“Desde ya, que estos tiempos de contingencia sanitaria obligaron a incorporar tecnologías digitales que no estaban presentes en muchas de las aulas de nuestro país. Esto aceleró no sólo la utilización de soluciones tecnológicas, sino también las didácticas y pedagogías de transformación y creatividad educativa, involucradas por cada docente en cada institución escolar. Creo que la incorporación de las TIC, siempre ofrece excelentes resultados de motivación, eficiencia y eficacia, pero en tanto y en cuanto se aborden con la correcta metodología pedagógica de la mano del docente”, asegura.