Un auto se incrustó en una casa de Los Polvorines y el conductor se dio a la fuga

El auto era conducido por un hombre joven que estaba alcoholizado y escapó corriendo. Algunas horas después se dirigió a una comisaría en José C. Paz y lo denunció como robado.

El hecho tuvo lugar cerca de las 12 de la noche, cuando un auto Renault Symbol perdió el control sobre la calle Lourdes y chocó contra la casa de Batlle Planas, donde se encontraban durmiendo una mujer junto a su madre y su hija, quienes resultaron heridas aunque no de gravedad.