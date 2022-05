La Policía allanó una finca en Villa de Mayo y detuvo a un hombre por tenencia ilegal de armas de fuego

Durante el allanamiento realizado por la fuerza policial se incautaron una camioneta Ford Ranger de color negro; una escopeta calibre 14, de doble caño; una escopeta doble caño marca Brno Super; una pistola Hi Power calibre 9 milímetros; el cargador de la pistola; 24 cartuchos de escopeta calibre 12/70; y 187 municiones calibre 9 milímetros.

This site is protected by wp-copyrightpro.com