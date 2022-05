“El Estado está para reponer el equilibrio cuando no todos tienen las mismas condiciones”, dijo Alberto Fernández

Has estado saliendo durante meses, has.

Al tomar la palabra, la intendenta municipal subrayó que la obra es “un hito histórico para Cañuelas, porque va a permitir que el tránsito de camiones salga del centro y mejore la circulación y la seguridad vial” en la zona, al tiempo que recordó que “la gestión anterior de Cambiemos la anunció en 2019 con bombos y platillos, con candidatos, y no hizo un metro de asfalto”.

Por su parte, el gobernador bonaerense explicó que “esta obra forma parte de un plan tremendamente ambicioso que pusimos en marcha a partir de 2019 en la provincia de Buenos Aires”, que incluyó a Nación, Provincia y municipios, porque “integró todos los niveles de gobierno”, y reflexionó: “Sin un sistema de rutas que funcione, que abarque a toda la provincia y sea transversal no hay federalismo e igualdad”.

En esa línea, destacó: “Hacemos estas obras con enorme tranquilidad de conciencia porque no le damos ninguna ventaja a nadie, no trabajamos para que alguien haga negocios y solo lo hacemos para que la gente viva mejor”.

“Hubo que poner todo en marcha resolviendo las urgencias, y así empezamos un plan que hoy en día tiene casi 5 mil obras a lo largo y a lo ancho de la Argentina”, dijo, y añadió: “Hay cosas que el mercado no resuelve, por eso los que confiaron en él nos dejaron sin universidades, sin escuelas, sin salud y sin caminos”.

El presidente Alberto Fernández sostuvo que “el Estado está para reponer el equilibrio cuando no todos tienen las mismas condiciones, y cuando a unos les es más fácil llegar que a otros”, al encabezar esta mañana el acto de inicio de las obras de la Variante Cañuelas, que forman parte del proyecto de transformación en autopista de la Ruta Nacional 3, entre Cañuelas y Azul, y que demandarán una inversión de alrededor de 5.628 millones de pesos.

