Julio Zamora inauguró la Escuela Municipal de Ajedrez de Tigre

Por su parte, el director coordinador de la Escuela Municipal de Ajedrez, Luis Antón, expresó: “Esta escuela es un sueño cumplido luego de muchos años, gracias al ímpetu del Municipio de Tigre ya que llegamos a más de 3000 chicos y chicas. El ajedrez tiene una gran amplitud, en escuelas, instituciones, en las plazas cada fin de semana; y sabemos que de esta cantidad de personas van a salir buenos jugadores. Es una actividad que como disciplina formativa no tiene contras, pedagógicamente, en la cuestión cognitiva, la sociabilización y el razonamiento deductivo. Todo lo que reciben los jugadores con sus profesores y en su vida cotidiana, lo hacen jugando y eso impacta favorablemente en su personalidad”.

En el Centro Universitario Tigre, el intendente Julio Zamora inauguró la Escuela Municipal de Ajedrez a través de la firma de un decreto para formalizar su funcionamiento. En el marco del lanzamiento, se realizaron además dos torneos paralelos, uno sub 14 y otro abierto, que reunieron a más de 100 jugadores.

El jefe comunal firmó en el Centro Universitario Tigre el decreto que formaliza su funcionamiento. Durante la jornada se brindaron dos torneos, uno sub 14 y otro abierto. La disciplina reúne actualmente a más de 3000 vecinos y se practica en más de 31 instituciones y 11 escuelas públicas del partido.