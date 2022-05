Inauguración del Polo Comunitario de Salud en Fuerte Apache

En la tarde del lunes se realizó la inauguración del Polo Comunitario de Salud en el Nudo 7 del barrio Ejército de Los Andes, en Ciudadela. Vecinos, vecinas junto a organizaciones sociales y políticas acompañaron la apertura.

El Nudo 7 se llenó de colores, música y alegría. Al iniciar la ceremonia se dió una ovación a los vecinos y vecinas que cedieron el espacio y también a las cooperativas barriales que trabajaron en la limpieza, construcción y embellecimiento del lugar. El acto continuó con la entrega de certificados a las promotoras de salud que se formaron para atender en el Polo Comunitario de Salud, y un reconocimiento al trabajo diario de las trabajadoras que sostienen en el comedor “Camino de vida”.

Entre las autoridades nacionales, provinciales y locales que se hicieron presentes se encontraron la intendenta del Municipio de Moreno, Mariel Fernandez; Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres Géneros y Diversidades de la Nación; Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente de Todos; Amalia Suarez, Defensora del Pueblo de Tres de Febrero y referente del Movimiento Evita; Laura Moyano, directora nacional de Atención y Acompañamiento Comunitario del SEDRONAR; Damian Levy, presidente de la fundación CIGESAR; Emilio Pérsico, secretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Ornella Infante, directora nacional de Políticas y Prácticas contra la Discriminacion del INADI; Juan Debandi, presidente del Partido Justicialista de Tres de Febrero; y finalmente Lis Diaz concejala por el Frente de Todos.

Justamente esta última, en su discurso dijo: “Nosotros no queremos que nuestros espacios no solo sean lindos y dignos, sino también que puedan contar con una atención de calidad que no tenga que envidiar ni al sector público ni al privado, porque también estamos demostrando que la organización comunitaria no solo nos devuelve derechos, sino que también permite que el conocimiento esté en manos de todos. Así fue pensado este espacio, porque creemos que la salud tiene que estar en manos del pueblo, solo así las transformaciones van a ser posibles”.

Antonella Miatello – Prensa Movimiento Evita de Tres de Febrero