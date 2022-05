Argüello, Escalante y Fanizza, la nueva conducción de la Delegación Regional San Martín de la CGT

Por último, Jorge Deantoni subrayó: “Nosotros venimos trabajando en una misma línea desde hace cinco años, y estamos muy satisfechos por el trabajo realizado. Ahora vamos a abordar las serias dificultades que tiene que atravesar el mundo del trabajo, ya que la pandemia no fue gratis, y el neoliberalismo tampoco”.

“Algunos quieren que nivelemos para abajo”, sentenció, y continuó: “La derecha viene por eso, apunta contra sindicatos y dirigentes, quieren quitarles derechos a ustedes, a todos los trabajadores y trabajadoras. Ellos quieren bajar la calidad de vida de los argentinos, y eso, desde esta delegación no lo vamos a permitir. Vamos a dar todas las peleas que sean necesarias”, cerró.

“En 2019 entendimos que lo primero era la unidad, y luego que había que salir a la calle y convencer a cada uno de los vecinos y vecinas que tenían que acompañar al peronismo. Ahora tenemos que volver a hacer lo mismo”, prosiguió. “Seguramente ahora hay muchas cosas por solucionar, como por ejemplo generar más puestos de trabajo formal, o hacer crecer el salario frente a la inflación, pero lo principal es defender los derechos de los argentinos y las argentinas, y nosotros somos el único espacio que no va a ir en contra de los derechos conquistados”, resumió.

Por su parte, Víctor Fanizza declaró: “Nuestro horizonte principal es el 2023, porque necesitamos que el peronismo siga gobernando la Argentina”. “Si no sucede lo que nosotros deseamos, posiblemente nos gobiernen sectores que ya nos han gobernado y van a venir por los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, enfatizó.

En diálogo con la prensa, Octavio Argüello expresó: “Normalizamos está regional histórica y mítica, que cubre José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Martín, San Miguel y Tres de Febrero. Hoy empieza el trabajo para comenzar a generar proyectos que tienen que ver con cómo encarar los nuevos desafíos que se presentan para los trabajadores”.

José C. Paz