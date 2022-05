Diego Valenzuela se reunió con Soledad Martínez en Vicente López

Por su parte, Martínez, indicó: “Los problemas y necesidades de los vecinos no conocen de fronteras o límites geográficos. Por eso es importante que trabajemos juntos, de manera coordinada entre intendentes para mejorarle la vida a las personas”.

Además, hablaron sobre las medidas que tomaron para apoyar a los trabajadores, a las empresas y a las pymes para que inviertan y generen trabajo de calidad. “El sector público no debe agrandarse a costa del sector privado”, comentó el mandatario del oeste bonaerense. Y agregó: “Nuestros distritos son dos referencias de lo que significa Juntos. Por eso, vamos a seguir trabajando en conjunto para seguir mejorando la calidad de vida de las familias vecinas”.