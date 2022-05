Alicia Aparicio recibió en el Congreso de la Nación a veteranos de Malvinas de San Fernando

Por su parte, el presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando, Jorge Barrera, manifestó: “Fue algo inesperado para nosotros porque, al menos, yo no conocía el Congreso. Es muy lindo, tiene mucha historia argentina”.

En el contexto de haberse cumplido los 40 años de la guerra de Malvinas, la diputada nacional, Alicia Aparicio, invitó a los veteranos que integran el Centro de Ex Combatientes “Islas Malvinas” de San Fernando a una visita guiada al Congreso de la Nación para conversar sobre el funcionamiento de la institución y la importancia de continuar brindando charlas en las escuelas con el objetivo de que las próximas generaciones conozcan nuestra historia reciente.

La diputada nacional Alicia Aparicio recibió a un grupo de representantes del Centro de Ex Combatientes “Islas Malvinas” de San Fernando en el Congreso Nacional, en donde realizaron una visita guiada y posteriormente mantuvieron una reunión con la legisladora.