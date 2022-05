Nahuel Pennisi cantó ante más de 7000 personas en San Fernando

Y Martín, que concurrió con sus hijos Elian y Génesis, dijo: “La verdad que es un lindo espectáculo para la gente que no tiene la posibilidad de ver a Nahuel en algún espectáculo o recital, y estoy muy contento por poder verlo acá en San Fernando”.

En cuanto a las numerosas vecinas y vecinos que asistieron, Victoria, de San Fernando, dijo: “Me parece algo muy bueno para compartir en familia, por eso vine con mi mamá y la estamos pasando re bien. No esperaba tanta gente, vino mucho más de lo que pensaba”.

Por su parte, Nahuel Pennisi agradeció la invitación y el cálido recibimiento del público, y dijo: “Estamos muy contentos por esta tarde, tocó un día súper soleado, ideal para escuchar música y disfrutar. Es la primera vez que vengo a tocar a San Fernando y estoy con mucha expectativa; sé que es una ciudad donde la música argentina se escucha un montón y la gente tiene mucho interés, así que contento por acompañarlos hoy. Agradezco a toda la gente por acercarse, desde que avisamos que veníamos hubo una gran repercusión y apoyo del público, y muchas gracias al Municipio por la invitación, que esperamos que no sea la última, y por confiar en nosotros”.