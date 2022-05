Joven baleado por la policía en Moreno: El análisis del equipo de SM Noticias en América TV

Los efectivos investigados son un hombre y una mujer, y todavía no se fijó la audiencia para que sean indagados, ya que primero se analizará toda la prueba reunida. “Están imputados porque pudo haber habido, en principio, un mal accionar del personal policial”, explicó a Télam una fuente con acceso al expediente.

“Los policías me dijeron que había pasado un semáforo en rojo y que iba pasando autos en zig-zag”, indicó, al tiempo que dijo sentirse “indignado” por lo que le hicieron a su hijo. “Es una locura. No se puede creer que un patrullero lo fuera corriendo sin las luces. Él frena, se quiere meter por el portón pero está cerrado y ahí lo chocan”, relató.

Un joven de 19 años resultó hoy herido de 3 balazos cuando conducía la camioneta de su padre y fue perseguido y chocado por móviles policiales en el partido bonaerense de Moreno, informaron fuentes judiciales, de la fuerza y familiares de la víctima. A raíz de lo ocurrido, 2 de los efectivos que participaron de la persecución fueron imputados de “lesiones agravadas” y, por ahora, no quedaron aprehendidos. El tema fue tratado por el director de SM Noticias, está tarde, en el aire del canal América.