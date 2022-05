Alberto pidió por la unidad del Frente de Todos: “El día que nos dividimos, Macri fue presidente”

Has estado saliendo durante meses, has.

Insistió en que la Argentina “fue uno de los países que mejor trabajó durante la pandemia”, y planteó que “el país es uno de los primeros con más de 30 millones de habitantes en haber logrado la mayor inmunidad en sus habitantes, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo”.

Fernández admitió que “hacer subir el salario es algo muy difícil”. “Entre 2015 y 2019 cayó 20 puntos. Eso fue lo que heredamos. Apenas empezamos a repuntar, llegó la pandemia”, remarcó, a la vez que destacó que “arreglamos con el Fondo y no hubo ninguna reforma laboral, ninguna reforma previsional”.

“Nosotros tenemos un deber, seguir luchando por una patria, libre, justa y soberana”, subrayó el jefe de Estado, y advirtió: “Tenemos diferencias, pero el enemigo nuestro no está en el Frente de Todos, el enemigo nuestro es esa derecha maldita que quiere volver a someter al pueblo argentino”.