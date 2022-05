AySA relanzó su programa educativo con la vuelta de las visitas presenciales a las plantas potabilizadoras

Finalizado el evento, Malena Galmarini concluyó: “Los esperamos a todos, creemos que es una muy buena oportunidad de conocer cómo se fabrica el agua potable, cómo se trata el líquido cloacal para cuidar el medio ambiente, pero además conocer una empresa referente en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Hay que saber que en Argentina hay muchas cosas que se hacen con calidad internacional y que entonces el país no es eso que dicen algunos, sino que tenemos un gran país que hace cosas maravillosas”.

Por su parte, la diputada provincial Luciana Padulo, que estuvo presente en el acto, destacó: “Hoy fue un gran reencuentro con esta comunidad educativa maravillosa que tiene Tigre, con la que con Male hemos trabajado muchísimo. Tenemos la bendición, los que somos más grandes, de que atrás nuestro viene una generación que nos va subiendo la vara y nos va enseñando acerca de la sustentabilidad, del cuidado del agua, del medio ambiente, algo que por ahí nosotros no manejábamos y que estamos aprendiendo con ellos”.

“Estamos de nuevo abriendo las puertas para que nuestras vecinas y nuestros vecinos, conozcan no solamente qué hace la empresa, cómo potabilizamos el agua o cómo tratamos los líquidos cloacales y la importancia de cuidar el recurso, sino además presentando la oferta educativa. Nosotros creemos que con trabajo y con educación el país sale adelante y entonces desde cada lugar en donde estamos, algo tenemos que hacer”, expresó Malena Galmarini.