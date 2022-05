Descalzo y Merediz otorgaron financiamiento pyme a la farmacéutica Géminis

Al finalizar la recorrida, Merediz destacó: “Géminis es un laboratorio que no sólo produce productos de altísimo valor agregado sino que también es un ejemplo de la capacidad de las pymes exportadoras de la Argentina. Cada vez que nos juntamos con empresarios como Carlos, cuentan lo que están haciendo y lo que quieren hacer, sus ideas y sus ganas de seguir invirtiendo para crecer. Por eso, es tan importante estar en Ituzaingó, con el intendente Alberto Descalzo, apoyando a las pymes, que son el corazón productivo nacional y centrales en la generación de empleo.”

El intendente Alberto Descalzo, junto al secretario de la Pyme y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz, recorrieron las instalaciones y la planta de la farmacéutica Géminis, donde realizaron la entrega de un Aporte No Reembolsable en el marco del Programa de Desarrollo Productivo Pyme. Esta línea de financiamiento va a posibilitar que la empresa local pueda expandir sus fronteras de exportación y alcanzar nuevos mercados en Latinoamérica.