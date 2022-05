Morena tenía 13 años: La torturaron, la abusaron y la mataron

Además, se les secuestraron sus teléfonos celulares que serán peritados para establecer si hay comunicaciones o chat que puedan añadirse al expediente que quedó caratulado en principio como “homicidio”, aunque no se descarta que se le agregue el agravante de la “violencia de género”.

“La mujer declaró una cosa y el padre otra totalmente distinta. La mujer decía que la adolescente se había quemado con una olla de agua caliente y el padre que había sido con una estufa. Cada lesión que poseía el cuerpo que tenía no coincidían con lo que decía uno y el otro”, explicó a Télam un investigador.

En su primer pronóstico, el médico que la atendió no descartó que la adolescente haya muerto por la ingesta de pastillas, indicaron las fuentes.

Las fuentes indicaron a Télam que todo comenzó cuando una mujer llamó al teléfono de emergencias policiales 911 diciendo que estaba con una adolescente de 13 años, quien no podía respirar.

Lima, en el partido de Zárate, no sale del horror. Morena Lavin, de de 13 años, fue hallada muerta en su vivienda, en un caso que comenzó siendo investigado como suicidio, pero la autopsia reveló que la víctima fue abusada sexualmente y golpeada, por lo que fueron detenidos su padre y la pareja.