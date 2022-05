Juntos rechazó la rendición de cuentas del Municipio de José C. Paz

“Nosotros no nos oponemos por oponernos. Sino que para Juntos es fundamental tener las cuentas claras. Y en esta rendición vemos que el presupuesto que aprobamos no fue lo que efectivamente se gastó. Por eso rechazamos la rendición”, concluyó Livora.

En lo que a trabajo refiere, el referente del PRO observó que “lo único que se hizo para generar trabajo fue aumentar las cooperativas, con lo que eso conlleva, en vez de implementar políticas para que más comercios e industrias se instalaran en José C. Paz.” De hecho, en la misma sesión se trató la instalación del grupo Remax en el distrito y el bloque de Juntos pidió la regulación y no la prohibición como solicitaba el bloque oficialista.

“Hace 6 años que vengo al recinto y expongo enojado que no se invierte el Fondo Educativo en los edificios escolares. Esto implica un atraso en las escuelas de hace años, porque no se cumple lo que dice la Ley Provincial. Mientras las escuelas se sigan cayendo a pedazos, en los edificios tengan que usar baños químicos y los chicos tengan que ir a la escuela por calles de tierra, voy a seguir planteando este tema”, cerró el legislador, cuando el presidente del Concejo Deliberante lo chicaneaba con que siempre hacía el mismo planteo.

El debate levantó el tono cuando Alexis Lívora habló del desfinanciamiento de la educación. Según el informe tratado en el recinto, no se invirtió ni el total de la partida del Fondo Especial de Emergencia Educativa, cuyo objetivo es 100% para financiamiento de obras de infraestructura; ni el 50% del Fondo Educativo, que por ley debe ser para mantenimiento y mejoramiento edilicio.

“Hay grandes diferencias entre lo presupuestado y los recursos percibidos finalmente, estos últimos fueron el doble de lo que se aprobó en el Concejo Deliberante. Lo que se estimó fue subvaluado con lo que ocurrió en la realidad, lo que genera que el superávit pudiera ser utilizado sin control, porque está por fuera del presupuesto”, comenzó Lívora. “Si pensamos cuáles son los principales problemas de la gente, son la salud, la seguridad y la falta de trabajo. Y lamentablemente el Municipio no invirtió en ninguno de esos temas, aún cuando tuvo más plata de la que había pensado”, sentenció.

Juntos rechazó la rendición de cuentas del Municipio de José C. Paz

José C. Paz