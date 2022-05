Diez consejos para encontrar a la persona adecuada

Has estado saliendo durante meses, has tenido citas a ciegas y te has manifestado durante años, todo para encontrar a la persona adecuada, y todavía no ha funcionado. No te preocupes, no estás solo. Cuando se trata de citas, todo el mundo se pregunta cuándo se va a encontrar a la persona adecuada. No se trata de elegir una acompañante para disfrutar de sexo en Buenos Aires como si nada sino que quizás puedas llegar a encontra alguien con la que compartir tu vida.

En este artículo, veremos algunas razones por las que aún no has encontrado a la persona adecuada, cómo encontrarla y cómo estar seguro de que es la adecuada para ti.

Consejos para encontrar a la persona adecuada

Cómo encontrar a la persona adecuada es una pregunta que tiene una respuesta diferente para cada persona. Estos consejos pueden ayudarte a aumentar tus probabilidades de éxito:

Trabaja en ti mismo

Estar en una relación es gratificante, pero también es un trabajo duro. Es importante saber quién eres y el tipo de pareja que te gustaría tener, así como estar preparado para comprometerte cuando finalmente encuentres a la persona adecuada.

Busca nuevas aficiones

Está muy bien que te guste salir al bar o ir al gimnasio, pero ¿qué más te entusiasma? Sal de tu zona de confort para tener más oportunidades de conocer a gente y tener otras cosas que hablar o hacer con tus posibles parejas.

Utiliza tus puntos débiles para guiar tu búsqueda

Responde a la pregunta de qué es importante para ti en una relación. Si no quieres tener hijos, ni quieres salir con un fumador o sólo quieres salir con personas con valores políticos similares, asegúrate de hacérselo saber a tu pareja desde el principio para que no inviertas demasiado tiempo en una persona incompatible.

Dale tiempo a tu cita

Muchas veces, una conexión tarda en establecerse; es importante darle una oportunidad. Consejo: dale a cada pareja potencial tres citas antes de darla por terminada y piensa en cambiar tus preferencias de citas en tu perfil para ver a quién encuentras.

Cuida tu aspecto

Una higiene básica y un atuendo bonito serán de gran ayuda en las primeras citas y cuando la relación progrese.

No seas demasiado exigente

Cuando te restringes a un determinado tipo de persona, te estás perdiendo el resto de maravillosas citas potenciales que no cumplen con tus criterios.

Citas online

En lo que respecta a las citas online, aprovecha tu perfil para dar la primera impresión a tus parejas. Asegúrate de que tus fotos te representan y utiliza tu perfil para que la gente sepa qué tipo de relación buscas… y qué tipo de pareja serás.

Sé tú mismo

Cuando encuentres a la persona adecuada, te querrá y valorará por lo que eres, por eso es importante que muestres a tus posibles parejas tu verdadero yo, desde el principio.

La sinceridad es la clave

Sé realista sobre tus defectos o carencias. Nadie es perfecto, pero las relaciones funcionan mejor cuando ambas personas son sinceras consigo mismas.

Déjate llevar

Una de las peores cosas que puedes hacer a la hora de encontrar a la persona adecuada es enfrascarse tanto en su búsqueda que ignores el resto de tu vida. Céntrate en ti mismo, en tu trabajo, en tu familia y en tus amistades, y la persona adecuada aparecerá cuando sea el momento.

Encontrar a la persona adecuada y saber cuándo la has encontrado puede ser difícil, pero con paciencia y persistencia, es posible.