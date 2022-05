Valenzuela lanza una innovadora campaña para concientizar sobre la seguridad vial en Tres de Febrero

Esta acción es parte de “Mucho por delante”, la nueva campaña que lanzó la Municipalidad de Tres de Febrero en el Mes de la Seguridad Vial. “Con nuestro equipo de Tránsito decidimos utilizar un mensaje que interpele a los vecinos y visibilice las consecuencias reales”, aseguró el intendente Diego Valenzuela, y agregó: “El objetivo en primera instancia no es multar, sino cuidar la convivencia y nuestras vidas”.

“Esto podría ser una multa, pero es una historia de vida”. Esta es la frase de un folleto de color rojo que automovilistas y motociclistas encontraron sorpresivamente en sus vehículos estacionados para concientizar sobre la seguridad vial, y que simula una contravención de tránsito para alertar sobre estas prácticas. Pero eso no es todo. En su dorso, esta difusión gráfica tiene algo aún más impactante: Historias reales de víctimas o sobrevivientes de siniestros viales en el distrito.