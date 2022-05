El Concejo Deliberante de San Fernando aprobó la rendición de cuentas del año pasado

“Demostraron no haber siquiera leído la ordenanza de presupuesto, ni haber entrado en la página web municipal donde se publican desde 2016 los balances y estados de situación económico financiera. La ejecución presupuestaria de 2021 estuvo arriba del 80 por ciento, que son los márgenes normales de ejecución”, finalizó.

En tanto, el jefe del bloque oficialista, Pablo Peredo, detalló: “La rendición de cuentas, que fue remitida en tiempo y forma por el Departamento Ejecutivo, estuvo disponible más de dos meses para que los concejales pudieran compulsarla. La ejecución presupuestaria es uno de los expedientes más largos de los que se trata en el Concejo, con más de 1000 fojas. Debimos explicar los números, un mecanismo de la democracia por el cual el Departamento Ejecutivo remite al Legislativo lo que luego controla el Tribunal de Cuentas, y pese a que la oposición no pidió ningún expediente, la rechazó”.

“Esto nos permite seguir trabajando codo a codo con las vecinas y vecinos de San Fernando, y que no se pare ningún proyecto ni obra de las que pueden ver en sus barrios, por lo que estamos muy contentos por acompañar al Ejecutivo y al Concejo Deliberante en esta aprobación de rendición de cuentas”, concluyó.