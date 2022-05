Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, superó los 5 millones de usuarios

Has estado saliendo durante meses, has.

A 2 años de su relanzamiento, la billetera digital gratuita de Banco Provincia ya incorporó 5 millones de personas usuarias, la mitad de ellas en el rango de los 18 a los 35 años. Además, el 48% de las personas que hoy usan Cuenta DNI no eran clientas del banco al momento de descargarla en sus celulares y 6 de cada 10 residen en el Área Metropolitana.