Nardini e intendentes firmaron convenios para obras del Fondo de Infraestructura Municipal

Asimismo, el jefe comunal de San Pedro, Ramón Salazar, subrayó que las obras “significan muchísimo porque son barrios que nunca tuvieron pavimento. Los chicos no podían salir para ir al colegio, no entraban las ambulancias. Con este tipo de obras se le cambia la vida a la gente de esos barrios”.

Asimismo, el intendente de Luján, Leonardo Boto manifestó que “estamos ejecutando un plan de obra pública histórico en Luján, con estos trabajos no solo mejoramos la calidad de vida sino que generamos que los que viven en las localidades cercanas tengan los mismos derechos que los que lo hacen en el centro de la ciudad”.