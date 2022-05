El Concejo Deliberante de San Miguel aprobó la rendición de cuentas del 2021

Por su parte, Javier Pérez, del Frente de Todos – PJ, fue más allá y lanzó: “hay una entrada de gastos que se debe a inversiones financieras. me da a pensar que la plata la timbearon o la gastaron en campaña, porque no hay nadie que nos venga a explicar”.

En tanto, el edil del Frente de Todos Cristian Mayal también se opuso al expediente y criticó el hecho de que no se pudo acceder a la clave de RAFAM para poder dar seguimiento a los expedientes administrativos.

En primer lugar, desde la oposición, Pablo Walker presentó el proyecto de minoría donde se solicitaba el archivo del expediente fundamentado en que “el tratamiento del expediente no ha contado con concejales de la oposición para tratarlo concienzudamente”. “La ausencia de funcionarios del Poder Ejecutivo que brinden detalles es imprescindible”, agregó.

En una sesión especial, el Concejo Deliberante de San Miguel aprobó la rendición de cuentas del ejercicio 2021. Críticas de la oposición por no poder acceder a la clave de RAFAM.