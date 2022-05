La familia del soldado que murió en Campo de Mayo pide que se investigue el fallecimiento

SM Noticias conversó con los padres de Elías Suárez, el soldado que falleció el pasado jueves en Campo de Mayo tras un sospechoso accidente. Según las versiones del Ejercito, el joven fue aplastado por un carro luego de que los caballos se desbocaran, pero la familia no está convencida de esto. Además, denunciaron un destrato para con el cuerpo de su hijo por parte de la casa velatoria.

“Nos dijeron que llegó vivo al hospital, pero hay versiones que murió en el lugar, por eso no cierran las versiones”, manifestó el padre, quien también sospecha que desde el Ejército “han querido tapar” algunas cosas. “No tuvo la asistencia que debió tener, quizás lo podrían haber ayudado”, agregó.

A pesar que la versión que le dieron a la familia fue que “se desbocaron los caballos”, Elías cayó y fue pisado por la carreta, la familia recibió comentarios que indican que el joven estuvo alrededor de 25 minutos esperando asistencia, y que la primera persona que lo vio fue sólo una enfermera.

“Quisiera que nos ayuden para que se abra una investigación, porque así como le pasó a mi hijo le puede pasar a cualquiera”, indicó el padre de Elías, quien además se mostró molesto con la casa de sepelios que prestó el servicio. “Me lo trajeron a mi casa sin maquillar, con un ojo abierto y pegamento en la cara. Fue una deshonra”, dijo en relación al trabajo realizado por la cochería Rodríguez y Specht.

En tanto, la madre manifestó: “Quiero saber realmente lo que le pasó a mi hijo, porque me lo entregaron en un ataúd. Él salió de mi casa vivo”. “Hay muchas versiones, hablé con testigos y me dieron su versión y no coincide con lo que dice el Ejército”, finalizó.