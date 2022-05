Morón recuerda las medidas de cuidado para evitar contagios de coronavirus y los puntos de vacunación

Se recomienda el uso correcto del barbijo para cubrir la nariz, la boca y el mentón. Se recuerda que tanto las máscaras faciales como los barbijos con válvula no son aconsejables para prevenir el coronavirus. También es fundamental mantener ventilado los ambientes para asegurar una renovación constante del aire, continuar con el frecuente lavado de manos con agua y jabón y la utilización de alcohol en gel o alcohol al 70 por ciento.

This site is protected by wp-copyrightpro.com