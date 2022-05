Continúa la puesta en valor de espacios públicos de Morón

Tras un trabajo intensivo de limpieza, el Municipio de Morón erradicó un basural ubicado en la calle Ponferrada al 600, Morón. Las tareas forman parte de la campaña “Tu barrio, tu casa”, que promueve el cuidado de los espacios públicos. La iniciativa invita a no arrojar residuos en la vía pública, para contribuir con el mantenimiento de los barrios más limpios.

