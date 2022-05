Nuevas obras para agilizar la entrada y salida a San Miguel por el Camino del Buen Ayre

En suma, son tres obras fundamentales que resolverán de manera definitiva la circulación vehicular en una zona donde confluyen miles de vecinos por día. La primera ya comenzó y se prevén un par de meses más de trabajo, mientras que las dos restantes, que dependen de Provincia y Nación, están en proceso de proyecto y aún no está definido su comienzo.

This site is protected by wp-copyrightpro.com