Las redes sociales crecen en Argentina como herramienta educativa alternativa para las personas

Estos son solo algunos ejemplos, pero la idea no es que los creadores de contenido en el campo de la educación tengan millones de seguidores. Los propios organismos públicos manifiestan que la idea es utilizar estas redes como herramientas, sin necesidad de una gran audiencia. Por lo tanto, también se pueden utilizar otras plataformas, como Instagram, Facebook e incluso WhatsApp.

Crear contenido interesante para estas plataformas, incluso en formato audiovisual, es cada vez más fácil y accesible. Usar un editor de video gratuito , por ejemplo, es la única herramienta necesaria para publicar algo en las redes en estos días. No faltan herramientas que permitan la popularización de esta actividad. Algo imprescindible no solo para quienes crean contenidos sobre otros temas, sino también para quienes hacen ciencia y educación en las redes.

No se trata de sustituir aulas, sino de ofrecer una propuesta diferente que aporte más recursos a los alumnos. Actualmente, existen miles de cursos en línea de excelente calidad que ayudan en la formación de profesionales más calificados. En el sector de la tecnología, es muy común ver a personas de otras áreas buscando conocimientos que no están disponibles en los cursos de grado más tradicionales. Es un añadido interesante que hay que valorar.

Al 2022, Argentina cuenta con más de 34 millones de personas con acceso a redes sociales. Esto quiere decir que no faltan perfiles en Instagram, Twitter y Facebook, las plataformas más populares aquí. Sin embargo, el uso de estas redes no solo está enfocado al entretenimiento, sino también en otras áreas importantes. En educación, por ejemplo, existen varios incentivos para que estos recursos se conviertan en una alternativa interesante, especialmente con los videos en línea.