Juan Andreotti encabezó un acto cívico por el Día de la Patria

El director de Cultura y Turismo del Municipio, Néstor Torchia, agregó por su parte: “Hoy realizamos un acto por el 25 de mayo muy emotivo, donde se hicieron presentes muchas escuelas e instituciones como Bomberos, ex combatientes de Malvinas, Prefectura Naval y Policía de la Provincia, y vecinas y vecinos. Participó el Elenco Municipal de Danza y se repartieron pastelitos y chocolate para todos. Así comenzamos los festejos”.

Al finalizar el acto cívico, el jefe vomunal manifestó: “Lo importante es pensar, recordar, reflexionar que somos parte de esta bandera, de este país que todos queremos, y que para que podamos ser felices debemos tender la mano a quienes siendo parte del país todavía no tienen la mismas posibilidades que otros”.