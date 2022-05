Vicente López: Últimos días para presentar propuestas para el Presupuesto Participativo

Para compartir sus proyectos, los vecinos deben ingresar a la página web y presionar el botón que dice “Manda tu propuesta”. Allí, deberán iniciar sesión con su usuario o registrarse si no lo han hecho. A continuación, se debe llenar el formulario donde se especifica que problema o necesidad se intenta resolver, cuál es la propuesta para solucionarlo y a quiénes beneficia el proyecto.

