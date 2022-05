Comienzan a aplicar la vacunación de refuerzo contra el coronavirus en chicas y chicos de 5 a 11 años de la Provincia

Expertos y expertas remarcaron que la carga de enfermedad en niñas y niños no es tan leve como se estimaba al comienzo. Esto fue constatado con la variante Ómicron, y existe evidencia de la posibilidad de casos con secuelas a largo plazo, incluso en cuadros iniciales leves.

