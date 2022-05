Mónica Salar: “Seguiremos coordinando políticas públicas para el distrito junto a nuestro intendente y nuestra directora ejecutiva”

“A partir de mayo, con el lanzamiento de ‘Ahora jubilarte es más fácil’, se implementó el nuevo programa ‘Feliz cumpleaños’, por el cual la persona podrá presentarse sin turno el día de su cumpleaños -60 para las mujeres y 65 para los hombres- para iniciar su jubilación en la delegación más cercana a su domicilio. El trámite es presencial y personal y no necesitan intermediarios”, informó Mónica Salar.

“En San Martín ya registramos 86 mil 934 ciudadanos que perciben jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas y pensiones para adulto mayor, de los cuales recibieron el bono de refuerzo de 6000 pesos, 39 mil 228 beneficiarios; y el bono de 12 mil pesos en mayo fue otorgado a 56 mil 904 beneficiarios”, detalló.