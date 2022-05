Massa, Guerrera y Fernández inauguraron el nuevo puente modular de Moreno

También estuvieron presentes, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio; el presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, Damián Contreras; el presidente de la Unión de ex Combatientes de Islas Malvinas de Moreno, Gustavo Fernández, junto a ex combatientes y veteranos de Malvinas; la secretaria municipal de Obras y Servicios Públicos, María Giménez; el secretario municipal de Tránsito y Transporte, Martin Fraiz; y otras autoridades municipales, provinciales y nacionales.

Por su parte, Taiana señaló: “Esto también muestra que las empresas del Estado tienen capacidad de asociarse con las empresas privadas y hacer redes de empresas pequeñas y medianas y potenciarse mutuamente. El sistema de producción para la defensa tiene una cobertura amplia y no se limita al elemento militar específico, y muestra las capacidades de nuestro país para producir con desarrollo y calidad”.

El nuevo puente, llamado “Héroes de Malvinas” en homenaje a los ex combatientes a 40 años de la gesta, tiene una única dirección, para cruzar desde el lado norte a sur, por las calles Uruguay y Asseff. Además, permite mejorar la frecuencia ferroviaria de la línea Sarmiento, evitar siniestros y aumentar la seguridad para los autos que transitan de un lado a otro de la traza. Fue instalado por Trenes Argentinos Operaciones y producido por Tandanor, empresa dependiente del Ministerio de Defensa.