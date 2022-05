Por último, el mandatario de Tres de Febrero expresó: “La Provincia no es inviable ni es ingobernable, pero requiere una mirada diferente, hay que pensarla distinto porque hasta ahora no se la entendió”. Y concluyó: “Mejorar la coparticipación para invertir en infraestructura y desarrollo productivo, implementar la regionalización con descentralización y aumentar la autonomía municipal, son los caminos que pueden llevar a poner de pie al motor principal de la Argentina que es la provincia de Buenos Aires”.

En este punto, según Valenzuela, hay una negación del artículo 123 de la Constitucional Nacional por parte de la Constitución Provincial. Y agregó: “Se necesita también un federalismo hacia dentro de la Provincia, porque hay una permanente violación de la ley por la gran cantidad de fondos que van por afuera y son discrecionales. El gobierno provincial no distribuye esos fondos y se los saca a los gobiernos municipales que son los más cercanos a los problemas que tiene el ciudadano.

También instaló en el debate bonaerense la discusión sobre la discriminada coparticipación que recibe la provincia de Buenos Aires y cómo la distribuye hacia los municipios. “Hay que discutir el rol de la Provincia en el federalismo argentino, porque aportamos el 37% y vuelve el %23, o sea 14 puntos negativos entre lo que aportamos y lo que recibimos. Esa profunda discriminación frena nuestro desarrollo y tenemos el 39% de la población nacional. El formato actual de la coparticipación es una regla perversa que perjudica a las provincias más productivas”, analizó. Y agregó: “Tenemos muchos fondos que llegan a la Provincia y que no se coparticipan. En el primer cuatrimestre de este año la provincia recibió 77 mil millones en transferencias automáticas, el 42% del total nacional y ese dinero no sé coparticipó con los municipios”.

Valenzuela: “La Provincia no es inviable, necesita una mirada diferente con una mejor coparticipación y autonomía municipal”