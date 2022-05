Zamora acompañó a vecinos y vecinas de General Pacheco en una jornada de “Tigre con vos” y de “Turismo social rodante”

“Ansiaba mucho esto y estoy muy contento. Vine a vacunarme con mi esposa y recibimos una muy buena atención. Es importante que se hagan este tipo de operativos en todo el distrito y esté al alcance de todos los vecinos”, comentó Carlos, vecino de General Pacheco. En tanto, Mabel, también vecina de la zona, dijo: “Hacía mucho que quería donar sangre y esta oportunidad me pareció fabulosa. Fui atendida de forma muy profesional y fui muy contenida por el personal de salud. Es muy importante concientizar sobre la importancia que tiene hacerlo y pensar que con este simple acto podemos salvar muchas vidas”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com