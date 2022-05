Estas dos personas serían proveedoras de dos parejas que eran las que vendían en las zonas de José C. Paz y San Martín. A su vez, también se detuvo a una mujer de nacionalidad peruana que residía en Capital Federal. En total fueron apresadas ocho personas, cinco hombres y tres mujeres.

A raíz de distintas pesquisas, los efectivos lograron establecer que un empleado de la Municipalidad de José C. Paz, que trabajaba en espacios comunitarios, junto a un cómplice se dedicaban a la comercialización de cocaína y marihuana en cantidades.

Agentes de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas desarticularon una organización narcocriminal que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes en José C. Paz y San Martín.

Cayó una banda narco que operaba en José C. Paz y San Martín

José C. Paz