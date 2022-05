Cuatro consejos para jugar blackjack como un profesional

Todo jugador inteligente sabe que la casa gana casi siempre. Y por eso, presupuestan sus fondos adecuadamente para pasar un buen rato jugando en casinos como 22bet casino, probando jugar un rato al póker, tragamonedas o veintiuno, llamado también blackjack.

Aunque perder forma parte del juego, algunas personas ganan la mayoría de las veces ya que se preparan para ser profesionales.

Aquí, cuatro consejos muy útiles para llegar a jugar veintiuno como un profesional.

Aprender los fundamentos

Los fundamentos son sencillos y se comprenden rápidamente. Juegas con un empleado del casino llamado crupier y si juegas blackjack en un casino online, el crupier también puede ser sustituido por un software generador de números aleatorios (RNG).

Al comienzo de una partida, recibes dos cartas boca arriba. A continuación, el crupier recibe dos cartas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Las cartas etiquetadas del 2 al 9 tienen su valor nominal. Las cartas boca abajo, como la jota, el rey o la reina, tienen el valor de diez, mientras que el as funciona como uno u once.

El objetivo es formar una mano cercana o igual a veintiuno (21). Al mismo tiempo, tu mano debe ser mejor que la del crupier. Mientras juegas al blackjack, puedes hacer varias jugadas para ganar:

Escoger el casino correcto

Elige un casino que pueda ayudarte a ganar. Tal vez el casino que ofrezca dulces bonos sin requisitos de apuesta. Quizás tenga un programa o promoción conveniente o cuente con tus variantes de blackjack favoritas. Sea cual sea el caso, tómate tu tiempo para seleccionar un buen casino.

Crear un presupuesto

Para muchos jugadores novatos, las primeras semanas y meses están llenas de pérdidas. Cometerás errores, por lo tanto, no inviertas todo tu dinero hasta que tengas experiencia. Crea un presupuesto y empieza con poco.

Gestiona tus expectativas. Seguro que puedes conseguir algunas rachas ganadoras. Pero no juegues para encontrar dinero para rentas, al menos no como principiante. El juego puede ser imprevisible y a veces puedes entrar en rachas perdedoras hagas lo que hagas.

Aprender la estrategia básica del blackjack

Existen numerosas estrategias en este juego, incluyendo el conteo de cartas. Pero sólo hay una estrategia en la que jugadores, expertos y casinos coinciden: el blackjack básico. Este sistema dicta que hay una forma correcta e incorrecta de reaccionar ante cada mano de blackjack.

Por ejemplo, el blackjack básico dice que debes plantarte si tienes una mano blanda con 19 o más. Una mano blanda es un as con una o más cartas similares. Digamos que tienes un as y un ocho. O un as y dos cartas de valor 4.

Por el contrario, una mano dura es aquella combinada por cartas que no incluyen un as. En ese caso, el blackjack básico tiene varias direcciones como plantarse con 17 o más y pedir carta si las cartas forman una mano de 9 o un número inferior.