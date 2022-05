Galmarini, Lingeri y Scatolini encabezaron una nueva entrega de viviendas en Tigre

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, y el secretario general del gremio SGBATOS, José Luis Lingeri, encabezaron junto al secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, en representación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi, la entrega de dos viviendas en el Desarrollo Urbanístico Procrear de Tigre que se enmarcan en la operatoria de cogestión con el mencionado sindicato.

El programa de cogestión con sindicatos tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda promoviendo la participación activa de las organizaciones sindicales a través de acciones que faciliten la asequibilidad de soluciones habitacionales para las y los trabajadores, vinculando el derecho a la vivienda con el derecho al trabajo.

El objetivo de esta línea de desarrollo urbanístico es brindar acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en los Desarrollos Urbanísticos de Procrear. El programa de cogestión permite vincular la demanda insatisfecha con la oferta de viviendas finalizadas que no presentan beneficiarios/as asignados/as y/o con las viviendas en ejecución en predios del programa Procrear.

Luego de una recorrida puerta a puerta en donde se procedió a entregar las llaves de las viviendas a sus nuevos propietarios, Galmarini declaró: “Entregar viviendas a aquellas personas que tienen que alquilar es un gran sueño y es muy emocionante. Cuando Sergio Massa era intendente de Tigre no solo pudimos destrabar este proyecto que estaba paralizado, sino que entregamos 511 viviendas y siempre fue mágico, siempre fue una fiesta. Por eso estar con Luciano, con el sindicato, con AySA, y con el Ministerio de Vivienda de la Nación haciendo realidad estos sueños es de vuelta una gran alegría. Y además está Matías Fortunati, el abogado que en aquellos tiempos representaba a los vecinos de este barrio Procrear, con el que dimos tantas peleas con varios gobiernos para que este sea finalmente un proyecto para las y los vecinos de Tigre”.

El secretario general de SGBATOS, por su parte, señaló: “Esta es la esencia del peronismo cuando hablamos de salud, educación y vivienda digna. Tengo que agradecer las políticas del presidente y compañero Alberto Fernández, del ministro Ferraresi, de Luciano como compañero del área de Hábitat y a Malena que es una compañera permanente en todo esto. Si bien el gremio tuvo que llenar todos los formularios, con una demanda impresionante en cuanto a vivienda, cuando uno entrega esto y ve la cara de felicidad de los compañeros al recibir su casa, el orgullo es inmenso. Porque esto es lo que nosotros queremos para nuestra gente y para nuestras familias. Es una bendición de Dios”.

En esa misma línea, Scatolini resaltó: “Nos tocó un día hermoso con vecinos que reciben su vivienda que también están en un lugar privilegiado de Tigre. Esto es una muestra de una política nacional que hemos recuperado a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández, de que la política habitacional sea una prioridad para nuestro gobierno. Y eso hace que miles de argentinos y argentinas hayan recuperado este sueño que parecía muy lejano, que es tener la vivienda propia”.

Actualmente, en el partido de Tigre hay construidas 442 viviendas de las cuales, desde el inicio del programa Procrear, ya se entregaron 431. Por su parte, en el marco del programa Casa Propia se han otorgado hasta el momento 811 créditos de las diversas líneas -destinadas a la construcción y el mejoramiento de la vivienda- por un monto desembolsado de 451 millones 448 mil 758 pesos. Todo esto supone la generación de 969 puestos de trabajo.

Luciana Fluttaz, trabajadora de AySA y una de las beneficiarias, no dudó en demostrar su emoción por este gran momento: “Trabajo en el Departamento de Seguridad e Higiene de AySA, y a través de un convenio entre la empresa y el SGBATOS me llegó la posibilidad de inscribirme en el Procrear para acceder a la vivienda propia. Yo alquilaba y justo se me terminaba el contrato en marzo, y el 31 de marzo salí sorteada y fue una alegría bárbara por el sueño de la casa propia. La realidad es que no caigo, es un sueño, creo que todo el mundo quiere tener su casa propia. Así que esto es pura alegría, felicidad y prosperidad”.

Alejandro Romero, otro trabajador de AySA y también beneficiario, agregó: “Gracias al sindicato que nos acercó al Procrear y que a través de ellos pudimos acceder al crédito para una casa propia. Teníamos mucha necesidad y estamos re contentos de acceder a un departamento”.

“Cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar es fundamental comprender qué es lo que pasa a los vecinos y a las vecinas, para luego convertir sus necesidades en gestión pública. Eso es lo más importante que podemos hacer desde la política”, concluyó finalmente la presidenta de AySA.

Del encuentro también participaron distintos funcionarios y referentes del Frente Renovador – Todos de Tigre, como Micaela Ferraro, secretaria de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social; Patricio D’Angelo, director general Administrativo de AySA; Rodrigo Álvarez, vicepresidente de Trenes Argentinos Infraestructura; y Luis Samyn Ducó, prosecretario de la Cámara de Diputados de la Nación. También asistieron los concejales ‘Toto’ Fernández Miranda, Fernando Mantelli, Rodrigo Molinos, Victoria Etchart y Verónica Caamaño.