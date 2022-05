Posse inauguró un aula de alfabetización digital en un centro de jubilados de Martínez

Esta iniciativa es organizada por la Secretaría de Integración Comunitaria, la red juvenil “Tomá la voz”, la Subsecretaria de Espacio Público y la Fundación Equidad, que se encarga de transformar esas computadoras en desuso en equipos listos para ser donados a escuelas y organizaciones no gubernamentales.

This site is protected by wp-copyrightpro.com