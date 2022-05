Vecinos de Tres de Febrero contra la cárcel que quiere construir Kicillof

Una nueva muestra de que cuando se designa un gobernador que no es de la provincia muestra que no la quiere, y el conurbano siempre termina siendo el patio trasero de la Capital Federal.

Finalmente, Ángel Orellana sostuvo que intentarán ir “de menor a mayor, primero por el diálogo, pero incrementando la protesta”. “Queremos que esto se visibilice, porque sabemos que hay gente que no está enterada de esto”, expresó y concluyó: “Estuvimos con vecinos de otros distritos, sabemos que por pedido de gente en Lanús, se reubicó, pero si no es así, ir a la Justicia puede ser un recurso más”.

La vecina también explicó que la problemática es doble, no solo por lo que conlleva plantar una cárcel en una zona urbana a nivel seguridad, sino también por el lugar donde se quiere colocar, ya que es el único espacio verde del barrio. “Son decisiones políticas, Provincia ya expropió ese terreno”, comentó.