Sujarchuk, Ramil y Kicillof inauguraron el tercer tramo que completa la repavimentación de la Ruta Provincial 25

“No se me ocurre mejor lugar para estar hoy que el Paraná de Escobar. Esta ruta es una inversión que posibilita la igualdad de oportunidades y abre caminos. Como bien dice Ariel, cuando el Estado no aparece igualando, las cosas suceden con injusticia, porque este río es de todos y todas, pero sin esta ruta lo pueden disfrutar unos pocos. Ahora lo pueden disfrutar todos los argentinos y argentinas”, afirmó Kicillof.

“Hace unos años caminábamos los barrios de Escobar con compañeros y compañeras, recogiendo los sueños colectivos, y uno de ellos era que el distrito no le diera la espalda y comenzara a abrazar al río. Entonces, cuando Ariel asumió la gestión, invirtió en la costanera, trajo a los artistas locales, desarrolló el Mercado del Paraná y generó actividades para toda la familia. Sin embargo, faltaba algo que no encontramos entre 2015 y 2019 y que llegó recién cuando asumió Axel: un gobernador que escuchó las necesidades de Escobar y trabajó en conjunto con nosotros para resolverlas”, añadió Ramil.

“Esta obra garantiza que cualquier bonaerense pueda llegar al río y que no se empodere solamente a quienes pueden comprar un terreno cerca. Además, es de una enorme sensibilidad social y se hizo muy bien, demostrando la honestidad, capacidad de trabajo y de concretar en tiempo y forma los compromisos que se asumen. Esto genera turismo, trabajo y representa un derecho importantísimo que es el de pasarla bien, porque gobernamos para la felicidad de todos los escobarenses”, expresó Sujarchuk.