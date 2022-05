Nogueira: “El resultado electoral es producto de un acompañamiento del sindicato a la docencia en general”

“Podemos alcanzar niveles educativos similares a los de prepandemia, ya que lo que no se aprendió se va a tener que aprender a partir de ahora. Para eso estamos los docentes, que tenemos la preparación necesaria para poder planificar y organizar como recuperar esos contenidos”, consideró. También defendió las reformas curriculares en ese sentido e instó a que continúe el programa ATR, “que entendemos que tiene que estar integrado a las escuelas, con trabajadores que tengan un cargo efectivo” por esas tareas.

“La respuesta del gobierno fue positiva, y logramos un 60,4 por ciento de aumento”, celebró, pero remarcó que “a esto se suman asignaciones de cargos, mejoras en infraestructura, avances en el tema de los comedores escolares, y mejoras a nivel de salud”. “Son muchos los logros producto de una lucha de los gremios”, destacó, y por eso no ató el resultado de la elección al anunció del incremento salarial. “Falta mucho por hacer, pero el afiliado entendió que el camino es este, ir ganando derechos y siempre en el marco de la unidad docente”, completó.

Consultado por el impacto que tuvo en el resultado de la elección el anuncio, realizado en días previos, de un aumento salarial para los docentes, el ahora secretario de Servicios de Salud y Sociales de SUTEBA manifestó: “El tema del anuncio del aumento salarial se ajusta a lo que es el acuerdo paritario. No fue algo que se dio oportunamente por la elección. El Frente Gremial, a partir de la clausula de monitoreo, venía pidiendo que se lleve a cabo la reapertura de paritarias por el proceso inflacionario. Se requería una revisión y un ajuste en el mes de abril o mayo”.