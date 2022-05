Senadores de Juntos piden precisiones por irregularidades en el operativo del Censo en la provincia de Buenos Aires

Aquellas personas que no hayan sido.

Por último, Reich y el presidente de la bancada remarcaron que “fueron varios los medios de comunicación nacionales y locales que informaron que, por motivos desconocidos, muchas personas no habían sido censadas”. “También se pudo observar el descontento de los ciudadanos en sus redes sociales, ubicando como tendencia Argentina el hashtag #NoMeCensaron”, agregaron.

“Es necesario contar con información fehaciente sobre el CENSO ya que aporta precisiones no sólo sobre la cantidad de habitantes que en este caso viven en territorio bonaerense, sino porque también proporciona datos sobre calidad de vida, nivel educativo y empleo que son indicadores necesarios al momento de pensar las políticas públicas”, dijo Gribaudo.

A lo largo de la presentación, los legisladores requieren precisiones sobre “cuál fue el motivo por el que quedaron viviendas sin censar y qué medidas se van a tomar para completar el Censo, sobre todo en lo que refiere a adultos mayores y a aquellas personas que no poseen acceso a los formatos digitales, ni están interiorizada en cómo usarlos”.